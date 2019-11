Campo “Ospedale Manfredonia sarà potenziato, aumento personale” (VIDEO)

“La lungodegenza e’ già entrata in funzione, seguirà la riabilitazione. Chi convive con familiari anziani o sconta l’esito di gravi patologie potenzialmente invalidanti comprende la portata di questo risultato. E’ vero; il Piano prevede che tra diciotto mesi sia dismessa la gastroenterologia. Essa non sarà più un “reparto” ma un servizio. Il che vuol dire che non ci si potrà ricoverare ma si forniranno tutte le altre prestazioni. Comunque non disperiamo di riprendere la questione “all’uscita” dal “piano di rientro”. Dobbiamo essere onesti: quando quella struttura fu implementata con il sostegno di tutti (in particolar modo di chi mi ha preceduto in Consiglio Regionale), eravamo consapevoli di dover affrontare una scommessa di incerto esito”.

“Stimo molto il dott. Furio ed ho apprezzato la qualità’ del suo lavoro. Abbiamo lottato perché si riconoscesse la possibilità di una deroga; come e’ noto i reparti di gastroenterologia non possono operare in una struttura di “base”. Il ministero ce lo ha sempre fatto rilevare, e così provammo a spiegare nell’ultima versione del Piano che noi consideravamo l’Ospedale di Manfredonia presidio “rafforzato”. Dopo due anni di “querelle”, e’ stato definitivamente chiarito che le Regioni non possono istituire presidi “rafforzati”.