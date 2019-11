Iaia Calvio ritorna, adesione a “Italia Viva”

Orta Nova – Ritorno sulla scena politica per Iaia Calvio, ex sindaco del Comune di Orta Nova, prima donna a governare la cittadina dei Cinque Reali Siti a partire dal 2011 e per i trenta mesi seguenti.

L’avvocato ortese, infatti, parteciperà questa sera al primo meeting di Italia Viva – partito politico fondato da Matteo Renzi il 18 settembre di quest’anno – che si terrà a Foggia presso il Teatro Cicolella di viale XXIV Maggio e che vedrà come ospite d’onore Ettore Rosato, politico italiano, vicepresidente della Camera dei deputati dal 29 marzo 2018.

Italia Viva, in Puglia, si pone – pare – l’obiettivo di costruire una valida alternativa all’attuale Governatore, Michele Emiliano.

In sintesi i principi enunciati nella Carta dei Valori, manifesto della nuova formazione politica: promuovere costantemente i diritti delle donne nel lavoro, nella vita sociale e nella partecipazione politica; affinché si superino stereotipi e paradigmi sessisti, contribuire a che ogni organismo politico sia costruito sul principio della parità di genere; porre la persona al centro dell’azione politica; ispirarsi ad un umanesimo integrale, fondato su rispetto, giustizia e eguaglianza; combattere le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. credere nel principio di solidarietà; realizzare in concreto questo principio anche per chi è più svantaggiato, a partire dalle persone con disabilità, consapevoli che ciò è garanzia della piena cittadinanza per tutte e tutti; impegnarsi a dare voce ai diritti dei minori.

Ancora, punti di riferimento per Italia Viva, si precisa nella Carta dei Valori, la Costituzione repubblicana e antifascista, la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

