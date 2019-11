Infojobs sul mercato del lavoro: 4000 offerte in Puglia I semestre 2019

Milano, 08 novembre 2019 – Nei primi sei mesi del 2019 su InfoJobs, piattaforma numero uno in Italia per la ricerca di lavoro online, sono state pubblicate circain, principalmente concentrate nella provincia di. I dati emersi dall’registrano infatti che nel capoluogo pugliese si concentra quasi la metà delle offerte di lavoro della regione con il 48% delle richieste, seguita da(18%) e(12%). Completano la rosa delle cittàcon il 9,5%,con l’8,5% e infinecon il 4%.

I settori più attivi: servizi alle imprese e tanta tecnologia

Secondo l’Osservatorio InfoJobs, in Puglia nei primi sei mesi di quest’anno il settore dove le aziende sono più attive nella ricerca di personale è quello del terziario con Servizi alle Imprese, che da solo rappresenta il 33% delle offerte e cresce del 16% rispetto all’anno precedente. Seguono a breve distanza ICT e Telecomunicazioni a conferma di un crescente interesse nei confronti della tecnologia e dell’innovazione mentre al quarto posto troviamo Pubbliche Relazioni ed Eventi e, infine, Retail.

Le categorie professionali più cercate: vendite e ancora tanta tecnologia

Per quanto riguarda le categorie professionali più ricercate nella prima metà di quest’anno, al primo posto troviamo le Vendite con il 14,5% del totale, seguite da Produzione e Qualità e da Commercio al dettaglio, GDO, retail. Insieme, queste 3 categorie raggruppano oltre il 30% delle offerte. Seguono poi al quarto e quinto posto Artigiani e Informatici ICT e TLC.

L’identikit di chi cerca lavoro: largo ai giovani, Millennials in testa

A livello nazionale, il profilo di chi è alla ricerca di una nuova professione è contraddistinto dalla giovane età e da un buon livello di istruzione: il 61% dei candidati ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, il 63% ha un diploma o una laurea. Più in dettaglio, il 35,7% dei candidati iscritti alla piattaforma InfoJobs nel 2019 appartiene alla generazione dei Millennials (dai 26 ai 35 anni), segue il 25,4% fatto di giovanissimi under 26. La fascia che va dai 36 ai 45 anni con il 22,2% delle candidature è davanti al 13,4% dei 46-55 e al 3,2% degli over 55.

Per quanto riguarda la formazione, il diploma di maturità rimane il titolo più conseguito (41% dei candidati). Il 22% dei candidati ha una laurea, triennale o magistrale, e il 3,5% un dottorato.

