“Italia Viva partito del futuro, il centrosinistra è scomparso”

“Noi guardiamo al futuro, ai prossimi dieci anni. Il 15 dicembre scriveremo lo statuto di Italia Viva. Questo sarà il partito degli amministratori, un grande partito che è basato sul’intelligenza politica e non sulle tessere, che sa lasciare spazio alle competenze”.coordinatore nazionale d Italia Viva, a Foggia per presentare il nuovo movimento didopo la Lepolda, l’organizzazione dei circoli di azione civile e il nuovo governo. Il futuro è il filo che collega tutto l’intervento del dirigente di Iv, che sostanzia la collocazione politica, “non un partito di centro”. Per il resto, secondo Rosato, “il centrodestra in Italia è scomparso, a trazionee il centrosinistra è diventato sinistra, legge la realtà con strumenti vecchi”.

Un flashback su quest’estate e la crisi di governo: “Salvini ha fatto bene il suo mestiere di politico, non quello istituzionale, ha visto che andava bene la parabola del suo partito e pensava di andare a votare. Se così fosse stato, avremmo avuto un’Italia governata in modo peggiore dopo la scorsa e devastante esperienza. Diffidate di chi dice che vogliamo andare ad elezioni, Renzi ha detto che arriviamo fimo al 2023 perché le legislature devono terminare il loro corso, è chiaro che alziamo la voce quando non condividiamo alcune scelte”. Sulle prossime regionali Matteo Viggiani, che ha un comitato civico su Apricena, è stato chiaro nel suo intervento: “Mai con Michele Emiliano”. Per Rosato “non è questione di nomi, ma di contenuti: non sto dalla parte della demagogia e di chi parla alla pancia del paese su sviluppo e imprese”. Nel rapporto con il territorio: “Nessuno verrà mai a dire a Italia Viva della provincia di Foggia cosa deve fare, l’autonomia è una cosa seria. Avranno il nostro numero di telefono per domandare a noi cosa possiamo fare per questo territorio”.

L’obiettivo è “un grande partito che metta insieme persone che hanno provenienza diversa ma radici forti, che vengono dal secolo scorso”. In sala Rosa Cicolella, Lorenzo Frattarolo, Aldo Ragni, Ugo Fragassi, per citare alcuni degli ex del Pd presenti alla Leopolda e tra i protagonisti dei comitati di azione civile. Da San Severo Dino Marino, l’ex il sindaco di Pietra Montecorvino Raimondo Giallella e altri amministratori dei Monti Dauni. Il dibattito, moderato dal giornalista Enrico Cicarelli, ha visto la presenza del sindaco Franco Landella invitato dagli organizzatori: “E’ positivo il confronto in politica, il fatto che sia nato questo movimento è il sale della democrazia, la politica dell’odio e della contrapposizione non portano a nulla”. Per questo il sindaco ha precisato, a uno dei relatori che aveva demonizzato piazza San Giovanni: “Io ero a quella manifestazione, il contributo di idee è importante, come confrontarsi in consiglio comunale con l’opposizione”. E ha salutato, oltre a Ettore Rosato, anche il suo consigliere Giulio Scapato e l’ex parlamentare Leo Di Gioia, socialisti.

Rosa Cicolella, ex pd, per 10 anni rappresentante delle pari opportunità in Regione, è convinta della nuova strada: “Ho conosciuto passione alla Leopolda che avevo dimenticato, il liberarsi da schemi e da burocrazie per far camminare le idee, credo che questo partito possa ritrovare nuove energie e nuove persone in una casa comune, dove essere presenti non vuol dire essere contattati solo in determinate circostanze ed essere delle tessere”.