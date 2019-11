Lucera. Li sorpresero a rubare meloni, poi omicidio e ferite: conferma condanne

Roma. “(…) dalla relazione dei Carabinieri del RIS emergerebbe che i colpi direttiagli pneumatici sarebbero stati esplosi quando l’auto delle vittime era già ferma,mentre dal contenuto di detta relazione, riportato nella sentenza di appello (…), si coglie unicamente che lo stato dei reperti poteva fare ragionevolmenteescludere che l’auto avesse percorso ancora altra strada con i copertoni forati,una circostanza cioè compatibile con l’effetto dell’immediata uscita di strada (..)”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi proposti da “Piacente Ferdinando, classe 1950 Lucera, e Piacente Raffaele, classe 1987 Foggia, contro una sentenza del giugno 2018 della Corte di assise di appello di Bari”, che aveva “confermato quella di primo grado, emessa dopo rito abbreviato, con la

quale Ferdinando Piacente e Raffaele Piacente erano stati condannati

rispettivamente alla pena di anni quattordici e di anni dieci di reclusione (oltre al

risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite), in quanto ritenuti

responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario in danno di Sare

Mamoudou (…) e di danneggiamento di un’auto in uso allo stesso (..),

nonché, il primo, anche del reato di tentato omicidio in danno di Kadago Adam

(..) e del connesso porto illegale di un fucile (..)”; esclusa per i reati di

omicidio e tentato omicidio l’aggravante dei motivi abietti e futili, concesse ad

entrambi le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione fra tutti i reati.

I fatti

Da atti, “Nel primo pomeriggio del 21 luglio 2015 Sare Mamoudou, Souleymane

Sambare e Kadago Adann vennero sorpresi a rubare alcuni meloni in un campo

nel territorio del Comune di Lucera appartenente alla famiglia Piacente. Ne

nacque un litigio con Raffaele Piacente nel corso del quale questi venne colpito al

volto con un pugno. Sopraggiunto Ferdinando Piacente, padre di Raffaele,

armato di un fucile, iniziò un inseguimento in auto da parte dei due Piacente a

bordo di una Peugeot con alla guida Raffaele, mentre i cittadini stranieri si

trovavano su una Fiat Uno condotta da Kadago Adam. Ferdinando Piacente,

durante la corsa, esplose un colpo di fucile che raggiunse gli pneumatici della

Fiat Uno, facendola finire fuori strada in modo da fermarsi in corrispondenza di

una cunetta“.

“Sare Mamoudou, appena fuori dall’auto, fu raggiunto da un primo

colpo al braccio esploso da Ferdinando Piacente. Dopo quest’ultimo sparò un

altro colpo contro la stessa persona in fuga. Tale colpo raggiunse Sare

Mamoudou da dietro, provocandogli lesioni che ne cagionarono la morte. Indi, lo

sparatore risalì sulla Peugeot che, condotta dal figlio, si allontanò dal luogo del

delitto. Tuttavia, poco dopo Ferdinando Piacente fece ritorno in tale luogo alla

guida della medesima auto. Trovando sul posto Kadago Adann, gli sparò contro

un colpo con il fucile in direzione del petto avendo intenzione di uccidere anche

lui. Tale ultima persona offesa fingendosi morta riuscì a salvarsi, nonostante le

lesioni riportate“.

Con il rigetto dei ricorsi, “i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili

Souleymane Sambare e Kadago Adam, che liquida in favore di ciascuna in euro

milleseicentoventitre, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge“.

