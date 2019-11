Mandato di cattura, arrestato in Stazione a Bari

Dagli accertamenti eseguiti dagli Operatori, in servizio di vigilanza, tramite il palmare in dotazione alla Polizia Ferroviaria, è emerso, che in capo al fermato, un sessantunenne nato a Rutigliano e con diversi precedenti penali, pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Bari, come aggravamento della misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G., a cui era sottoposto.

L’uomo, dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Bari.