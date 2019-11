Manfredonia, “Musica ad alto volume alle 2.35”, sospensione attività notturna

, 08 novembre 2019. Con recente atto dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stato ordinato ai referenti di una società locale di “sospendere le attività per l’esercizio al pubblico” per un arco temporale di circa un mese, in fascia oraria notturna, tanto il sabato che nei feriali.

Con l’atto è stato stabilito che “Resta impregiudicata, nel caso di reiterata violazione della citata ordinanza sindacale, la possibilità di un’ulteriore e limitazione degli orari di vendita” prevista ai sensi di legge.

L’atto segue dei controlli dei Carabinieri di Manfredonia per la presenza di musica ad alto volume negli orari notturni.

La società ha evidenziato (inutilmente, a questo punto) al Comune di “non applicare la sanzione amministrativa accessoria di sospensione temporanea dell’attività, in quanto l’attività di “American bar” viene svolta essenzialmente nelle ore serali per soddisfare le esigenze dell’utenza che frequenta il locale a notte inoltrata, e spegnere la musica per tale tipologia di bar significherebbe non lavorare“.

L’ufficio dirigenziale del Comune non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le motivazioni riportati negli scritti difensivi.

In seguito, con ulteriori scritti difensivi è stata richiesta, per “scongiurare danni irreparabili all’attività economica” di “bilanciare gli interessi delle parti in causa”, vale a dire: da un lato “assicurare l’attività economica”, da un altro “la tranquillità e il riposo dei cittadini”.

Da qui la determinazione di una fascia oraria per la sospensione delle attività.