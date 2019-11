Manfredonia. Supporto gestione tributi: integrazione affidamento a GMC Mamagement srl

, 08 novembre 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato determinato di “di cui alla determinazione 1128/2019 con il potenziamento delle attività di back office funzionali alle procedure comunali di accertamento dei tributi e delle entrate comunali in genere, per il periodo dall’affidamento al 31 dicembre 2019, con impiego di n. due unità aggiuntive per sedici ore settimanali per l’importo complessivo di Euro 7.200,00 oltre iva e salvo prosecuzione in ragione di quanto eventualmente necessario”.

Come risaputo, il 6 giugno ultimo 2019 è terminato il servizio di Gestione Tributi SpA, società mista partecipata dal Comune di Manfredonia, relativo alla gestione delle entrate comunali.

Det N 1333 del 05 11 2019 integr gest temp nov dicx