Riesame Cera, “Campo, buona occasione per stare zitto”

, 8 nov. – “Campo parli del PD e delle sue questioni interne” a dirlo in una nota il direttivo Provinciale dell’UDC della provincia di Foggia.

“Le parole di Campo dimostrano come il capogruppo del PD in Regione Puglia non sappia assolutamente nulla di quello che sta avvenendo per le indagini che hanno portato all’arresto dei Cera – affermano i componenti del direttivo – al riesame le accuse contro Angelo e Napoleone Cera hanno fatto un passo indietro passando da tentata concussione a induzione indebita”.

E continuano – “vedere derubricare un reato per il quale è stata chiesta la misura cautelare e tenerli ancora ai domiciliari appare un contro senso”.

“Il capogruppo del PD Paolo Campo, dovrebbe sapere che l’unico reato contestato ai Cera è la già derubricata tentata concussione ai vertici del Consorzio di Bonifica, non altro. Piuttosto – conclude il direttivo – così come emerge dalle intercettazioni, ci preme sottolineare come anch’egli si sia mosso per l’ASP di Chieuti, segno evidente che ci trovavamo di fronte a un fattore del tutto discrezionale da parte della Giunta Regionale. Se questo potere discrezionale per lui è malcostume, i primi a fare un passo indietro dovevano essere proprio quelli del PD!”.