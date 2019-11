Sanitaservice. “Traffico telefonico” e utilizzo auto, Di Biase condannato a risarcimento

Foggia, 08 novembre 2019. “Risulta anche il danno collegato alla spesa per il traffico telefonico (€. 1.425,00) considerato l’utilizzo promiscuo dei cellulari di servizio in dotazione del Di Biase senza distinzione delle chiamate personali.

Anche il danno da uso promiscuo delle autovetture di servizio (€. 10.183,60) risulta sussistente, tenuto conto della mancanza di autorizzazione da parte del socio unico, così come contestato per le spese di carburante per l’utilizzo di auto private di alcuni dipendenti (€. 33.998,00)”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale pugliese – ha condannato il sig. Antonio Di Biase, già amministratore unico di Sanitaservice srl, “al pagamento in favore della Asl di Foggia della somma di euro €. 480.628,31, oltre rivalutazione dalla data dell’indebita percezione delle somme e interessi dalla presente sentenza fino al soddisfo“.

“L’accoglimento della domanda di condanna nei confronti del Di Biase determina la conversione in pignoramento del sequestro disposto con ordinanza n. 116 del 2018 di conferma del decreto presidenziale di autorizzazione al sequestro del 1° agosto 2018“.

Rigettato atto di citazione del P.R. nei confronti di Attilio Manfrini, ex dg Asl Foggia

E’ stato invece rigettato l’atto di citazione del P.R. nei confronti del sig. Attilio Manfrini, già direttore generale dell’Asl Foggia.

Da atti, “la Procura regionale ha allegato che il fascicolo istruttorio è stato aperto a seguito di una circostanziata segnalazione del 12 gennaio 2018, a firma del neo-insediato Amministratore Unico della “Sanitaservice s.r.l, Società interamente partecipata dalla A.S.L. di Foggia.

Nella segnalazione si manifestavano perplessità in ordine: i) alla reiterata corresponsione, in favore dell’Amministratore Unico uscente, dott. Antonio Di Biase, di “emolumenti variabili” (in aggiunta a quelli fissi già periodicamente rideterminati in aumento) e di connesse “indennità di fine mandato”; ii) all’effettuazione di reiterati prelievi del valore di migliaia di euro mensili compiuti dal Di Biase a mezzo di carta di credito aziendale; iii) alla sussistenza di polizze assicurative contratte dalla Società a beneficio dello stesso Amministratore – del valore di centinaia di migliaia di euro – prive di qualsivoglia riscontro contrattuale o convenzionale.

Il requirente contabile ha poi rappresentato che a distanza di poco tempo, precisamente in data 06.02.2018, la Guardia di Finanza ha trasmesso una “Segnalazione di iniziativa” contenente l’esito delle verifiche fiscali condotte a carico della predetta società nel periodo compreso tra il 01.01.2011 e il 07.06.2016.

Tale segnalazione, sovrapponibile al menzionato esposto per gli aspetti relativi alle presunte illegittimità dei trattamenti economico-fiscali ed emolumenti fissi e variabili riservati all’Amministratore Unico p.t. Di Biase, evidenziava ulteriori e gravissime irregolarità di gestione della Società in questione, foriere di ingentissimi danni erariali: illegittimità in materia di assunzione del personale dipendente; mancato assoggettamento alla disciplina vigente per l’acquisizione di beni e servizi, irregolare tenuta dei libri contabili; indiscriminato ricorso a spese di “rappresentanza” e benefits aziendali inconferenti con l’oggetto sociale e la stipula dei cennati contratti assicurativi con polizza vita e R/C a beneficio dello stesso Amministratore Unico o di altre unità di personale direttivo.

La Procura regionale ha, poi, premesso che con delibera commissariale A.S.L. FG del 14.04.2008, (sottoscritta dallo stesso Di Biase in qualità di sub commissario), ritenuta la convenienza economica della “internalizzazione” degli operatori delle Cooperative già impegnati nel presidi sanitari di competenza della A.S.L. foggiana, veniva costituita la Sanitaservice s.r.l., Società unipersonale a capitale interamente pubblico e con unico socio partecipante l’A.S.L. di Foggia che, nella configurazione di società in house – in regime di cd. “in house providing” della citata Azienda sanitaria – veniva individuata quale affidataria diretta dei relativi servizi di manutenzione, ausiliarato, supporto al 118, pulizia: il dott. Di Biase veniva nominato amministratore unico per il periodo 2008-2012 (con scadenza del mandato al 30 maggio 2012) per un compenso fisso annuo quantificato in € 98.186,92. La Procura ha allegato che alla scadenza del mandato di amministratore unico del Di Biase, l’Assemblea dei soci, in data 27.02.2013, disponeva il rinnovo dell’incarico in capo allo stesso Di Biase e rimodulava l’entità del compenso fisso nella misura di € 8.300,00 lordi mensili, stabiliva l’importo del compenso variabile, in misura pari al 5% del reddito netto conseguito, da corrispondersi subordinatamente al verificarsi delle condizioni di equilibrio economico finanziario della società, della trasmissione a cura dello stesso A.U. del conto trimestrale e del rispetto delle modalità di acquisizione di beni e servizi in conformità alla L.135/2012.

Il requirente contabile ha inoltre rappresentato che in data 12.02.2015 la A.S.L. FG adeguava nuovamente lo Statuto della società agli interventi normativi in tema di partecipate, ridimensionando, in particolare, i poteri degli organi amministrativi e circoscrivendo le materie di relativa competenza, al fine di consentire l’effettività del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi e con ulteriore delibera del 29.07.2016 circoscrivere l’attività degli amministratori a vantaggio di maggiori forme di controllo e di monitoraggio da parte dei soci“. Così da parte dell’atto.