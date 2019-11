Sderlenga vs Stefanetti “Mi vergogno io per quanto accaduto a Liliana Segre”

“Mi vergogno io, per quello che è accaduto oggi a Liliana Segre per colpa di un volgare componimento dettato dal delirio di onnipotenza di un mio concittadino. Come volevasi dimostrare, la scorta a Liliana Segre viene definita un privilegio e non una tutela. E già questo è molto grave e rappresenta una sconfitta di tutti gli italiani. Purtroppo anche nella nostra città, San Severo, non sono mancate le critiche in tal senso alla senatrice Segre”.

Lo dice in una nota il coordinatore cittadino di Iniziativa Democratica Puglia – San Severo, Francesco Sderlenga.

“Ancor più grave, il fatto, in quanto certe affermazioni pervengono da un (ex) dirigente di partito che ha utilizzato toni e parole indegne verso una donna, verso un rappresentante delle istituzioni della Repubblica Italiana”.