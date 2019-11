Torna il villaggio di Babbo Natale con ruota panoramica e un trenino in città

Babbo Natale ritorna nel suo villaggio a Foggia per occupare 15mila mq in fiera ed aggirarsi fra spettacoli e stand. Dopo il primo anno i cui hanno fatto tappa in città 80mila persone – calcolano gli organizzatori- da Puglia, Molise, Basilicata, Calabria- chi arriva quest’anno potrà trovare il trenino in partenza ogni ora dalla stazione, dalla villa comunale e dalla fiera.

“Questo mezzo di 40 posti- dice Antonio Tricarico, titolare di Blu Promotion l’agenzia che ha organizzato l’evento- viene da Margherita di Savoia dove girava per le visite alla Saline, noi l’abbiamo portato a Foggia. Il nostro obiettivo è di rimettere in moto l’economia della città, far arrivare nel nostro grande villaggio tanta gente. L’anno scorso, mi dicono amici che hanno ristoranti e alberghi, gli ospiti dei padiglioni in fiera si sono poi recati nel centro cittadino per trascorrere il resto della loro giornata. Abbiamo molte prenotazioni anche quest’anno per alberghi o B&B. Il polo di attrazione deve essere il Natale nel capoluogo, dato che abbiamo maggiori opportunità per capienza e per servizi offerti rispetto ad altri luoghi della Capitanata e di paesi limitrofi”.

Si volerà sulla ruota panoramica, pezzo forte delle giostre il cui numero è passato da 4 dello scorso anno a 10. Sono 60 gli stand, con 40 casette per lo street food ed altri per i mercatini di dicembre, sonorità e zampogne scese dalle montagne. “Gli espositori vengono dalla provincia, da Foggia e da fuori regione. Vendono prodotti di artigianato fine, non certo quello che si può reperire su altre bancarelle”.

Dal 6 al 26 dicembre, pista di pattinaggio sul ghiaccio, il circo da 200 posti con clown , giocolieri e trapezisti, giochi gonfiabili, musica. “Come in una fiaba, 8 diverse ambientazioni racconteranno la vita di Babbo Natale”. Per l’organizzazione “nessun contributo pubblico, tutti gli investimenti- dice Tricarico- sono a nostre spese. Per noi è motivo d’orgoglio portare turisti in città”.

La programmazione è confermata dal commissario dell’Ente fiera Massimiliano Arena: “Come ho detto in più di una circostanza, questo è uno degli eventi già previsti in agenda, la mia programmazione parte dal prossimo anno. L’anno scorso l’evento ha fatto numeri strabilianti, abbiamo potenziato la capacità di spostarsi con il trenino e l’accoglienza. Si entra da viale Fortore”.

La precisazione in quanto i lavori per l’ingresso monumentale e il parcheggio multipiano sono bloccati da 15 anni, motivo che ha creato più di una polemica circa la presenza di rappresentanti istituzionali nei giorni d’inaugurazione delle fiere di Foggia. Ma questo è il villaggio di Babbo Natale.