Vagare fra i pontili di Venezia cercando le “Mani” di Lorenzo Quinn

Venezia, si sa, ha il suo fascino perché più di ogni altra cosa racchiude tra le sue calli storia, arte e mistero ma, soprattutto, è labirintica.

Nel 2017, ero sulla terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi quando le ho viste, lì, pronte a sorreggere Ca’ Sagredo dopo essere emerse dalle acque del Canal Grande.

“Chissà se riesco a trovare la direzione per vederle più da vicino”, mi sono chiesta, ma non nutrivo molte speranze. La passeggiata è continuata. “Proviamo a passare per Rialto – ho pensato- costeggiamo Canal Grande, dovranno pur essere da qualche parte!”

Poi all’improvviso, quasi senza rendermene conto, guardo verso la sponda opposta ed eccole, erano proprio davanti a me, bianche, sinuose, eleganti. Erano le “Mani”, di Lorenzo Quinn.

Lo ammetto, pur di riuscire a fare una foto decente all’opera Support, quella che oggi è diventata lo sfondo della schermata home del mio cellulare, attraverso i piloni di legno di uno dei pontili galleggianti, stavo quasi per fare splash!

Ma torniamo ad oggi. Domenica mattina, sole, temperatura ideale, si parte: direzione Biennale, Arsenale Nord, punto imprecisato ma ci arriveremo. Neanche stavolta, però, nutrivo molte speranze.

Treno, vaporetto, fermata Arsenale, e adesso? Cerco su internet e trovo la pagina di un blog che spiega come arrivare ai Bacini dove è esposta l’opera. Attivo il navigatore e via. Cammina, svolta a destra, attraversa il ponte, svolta a sinistra, attraversa il campo, cammina, cammina, cammina ed eccoci all’ingresso dei Giardini dell’Arsenale.

I cartelli indicativi delle varie sezioni con le opere della Biennale esposte non davano indicazioni precise: andiamo di qua! No andiamo di là! Il navigatore dice di proseguire ma davanti a noi un cancello chiuso indicava gli orari di apertura del cantiere del Mose. Stavo per demordere. Proviamo a tornare indietro, sembra che più avanti ci sia un altro ingresso ai Giardini. Entriamo. Tra installazioni d’arte contemporanea varie ed eventuali, mi guardo intorno e alla fine, allungo lo sguardo, supero un recinto metallico ed eccole, le vedo! Allungo il passo, i battiti aumentano e finalmente eccomi: sono davanti a Building Bridges.

Saggezza, Speranza, Amore, Aiuto, Fede e Amicizia: sei coppie di enormi braccia bianche rappresentano i sei valori universali dell’umanità (in foto).

Saggezza: una mano anziana tocca una mano più giovane per poter prendere buone decisioni. Speranza: due mani con dita che si incrociano per perseverare negli sforzi e arrivare al successo. Aiuto: due mani che si stringono per intraprendere relazioni durature. Fede: una mano adulta stringe quella di un bambino per credere nel proprio cuore ed in se stessi. Amicizia: due mani che si sfiorano congiungendo i palmi per costruire insieme un futuro radioso. Amore: due mani le cui dita si stringono le une alle altre a simboleggiare lo scopo fondamentale di ogni cosa. Un’installazione colossale che lancia un messaggio preciso: superare le differenze di ogni aspetto della vita umana per dedicarsi alla cooperazione.

Mani che si sfiorano, che si toccano, che si stringono, che si intrecciano, perché le mani creano un contatto tangibile, trasmettono energia allo stato puro, sono la parte più immediata di noi e quando si incontrano davvero, è difficile che mollino la presa. Io ho vagato attraverso i pontili che circondano e sorreggono Building Bridges, mi sono lasciata trasportare dalle sensazioni che ho provato nel guardare queste mani attraversate dalle prime luci del sole al tramonto e ho scelto la mia coppia preferita.

Eleonora Zaccaria