Avvocato Bizzarri su fb “Ho il COVID, sono stato attento ma mi ha beccato comunque”

Lucera, 08 novembre 2020. “Ho il covid da 10 giorni. Dieci giorni di dolori, febbre, debolezza, fastidi ovunque, bombardamento di farmaci. 10 giorni di notti insonni, lontano da tutto, in preda alla solitudine, ai nervi, alla paura. Insomma, giorni di inferno. Quando ti sembra di stare meglio, improvvisamente peggiori. Ed io sono peggiorato”. Lo scrive su facebook l’avvocato del foro di Foggia, Giuseppe Bizzarri.

“Da ieri ho bisogno di ossigenarmi. Non mi vergogno di farmi vedere così, perché dobbiamo capire tutti che razza di brutta bestia è questa malattia. Può lasciarti indenne, oppure ti può devastare come sta facendo con me. Eppure sono stato sempre attento, non ho sottovalutato nulla, ma mi ha beccato comunque”.

“È vero: i nostri governanti non sono stati capaci di tutelarci, non si sono preoccupati di fronteggiare efficacemente questa seconda ondata, non sanno decidere -lo abbiamo capito- ma fare ora polemica non risolverà il problema. Quindi, proviamo a tutelarci da soli. Facciamo tanta, tanta attenzione. Restiamo a casa, proseguiamo la dad per i bambini, evitiamo tutto ciò che non è strettamente necessario e non scherziamo. Le strutture sono già al collasso così . Non ci possiamo permettere una situazione ancora peggiore”.