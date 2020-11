Insegnare in presenza e a distanza: “Come possono le scuole organizzarsi?”

“Dopo un’intera estate a parlare di distanziamento, banchi monoposto e banchi a rotelle, le scuole avevano riaperto in sicurezza e assicurato le attività in presenza. Ma dopo un’estate al mare, bonus vacanze e riapertura delle discoteche il virus ha ripreso in “presenza”. Aumentano i contagi e si chiude la scuola con i primi provvedimenti regionali e governativi”. Il dirigente scolastico dell’Istituto Pavoncelli di Cerignola Pio Mirra commenta sulla pagina facebook della scuola le ultime ordinanze del presidente della Regione Puglia sulla didattica a distanza.

“Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.407 del 28 ottobre si dispone dal 30 ottobre al 24 novembre la didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Mentre con il DPCM del 3 novembre è prevista dal 6 novembre al 3 dicembre attività didattica a distanza per le sole scuole superiori e in presenza per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. L’Ordinanza Regione Puglia 407, legittima perché emanata antecedentemente al DPCM, viene impugnata davanti al TAR per la Puglia. La Seconda Sezione respinge l’istanza di sospensione, ritenuto prevalere il diritto alla salute sul diritto allo studio, la Terza Sezione invece sospende l’Ordinanza a causa della “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD”, configurandosi in interruzione delle attività didattiche. Diritto alla salute – Diritto alo Studio 1 a 1, visto che il conflitto tra pronunce dello stesso TAR Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra l’incertezza a valutare in modo univoco il bilanciamento tra i due diritti, entrambi di rango costituzionale”.

“Si arriva la 6 novembre con le disposizioni dal 7 novembre al 3 dicembre: “E accade che venga emanata nuova Ordinanza Regione Puglia, la n.413 del 6 novembre, che dispone dal 7 novembre al 3 dicembre che le scuole del primo ciclo di istruzione garantiscano il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Si dispone il giorno prima per il giorno dopo. Come possono le scuole riorganizzarsi? E soprattutto come si può assicurare lo svolgimento delle attività in presenza e contemporaneamente a distanza per le famiglie che lo richiedano? In ogni aula dovrebbe essere presente un pc con videocamera e connessione-rete per trasmettere “a distanza” le lezioni in presenza. Al di là che costruire una “lezione a distanza” presuppone una metodologia didattica diversa dalla “lezione in presenza”, tecnicamente non si può garantire accessibilità e fruibilità, a patto di non trasformare ogni aula in un set cinematografico con lezioni in diretta. Non sono le scuole “inadeguate” ad attivare la DAD, come ha decretato il TAR Puglia, è la scelta che risulta inadeguata, ma questo i nostri governanti non lo sanno.

Nell’Ordinanza n.413 si legge, altresì: “Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata”. Quale altra modalità? Segnali di fumo? Ed ancora: “… non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”. Ne discende che gli assenti sono esonerati dall’obbligo di frequenza per il 75% dell’orario delle lezioni ai fini della validità dell’anno scolastico. Già l’anno scolastico scorso i consigli di classe sono stati privati della loro autonomia di valutazione “promuovendo” tutti, quest’anno anche i fantasmi, gli assenti saranno “promossi”.

Purtroppo sembra di capire che l’incertezza attorno alla pandemia durerà ancora a lungo, trasformando l’emergenza sanitaria in emergenza strutturale. In questo lasso di tempo della durata imprecisata e imprecisabile, ci sarà spazio anche per affrontare altri temi attuali ma con radici non tanto superficiali? Ci riferiamo a edifici scolastici cadenti, a mancanze di spazi, a organici del personale scolastico ridotti, a dotazioni tecnologiche insufficienti, a un “internet veloce” che non esiste, a una rete dei trasporti pubblici inadeguata. Alla scuola non può e non dovrebbe essere “presentato il conto” di problematiche importate dal “contesto” esterno, che devono affrontarsi e risolte là dove si presentano. A monte e non a valle. Insomma, ci chiediamo se sia possibile fare cose coraggiose al posto di “piccoli” provvedimenti con “piccoli” effetti, con un solo unico effetto macroscopico: lasciare i guasti endemici esattamente lì dove sono”.