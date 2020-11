La Lazio raggiunge la Juve all’ultimo assalto

Termina 1 – 1 la sfida all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. I bianconeri, oggi in blu, fanno la partita nei primi quarantacinque minuti, durante i quali si mette in luce Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese firma il vantaggio al quarto d’ora depositando in porta da pochi passi un traversone di Cuadrado dalla destra. Poi il n. 7 va vicino al raddoppio in altre due occasioni, colpendo il palo e impegnando Reina su punizione. Nella ripresa gli ospiti si chiudono a difesa del risultato e sprecano un paio di contropiedi pericolosi, lasciando, soprattutto nel finale di gara, il pallino del gioco alla squadra di Inzaghi. I laziali sfruttano gli innesti di Lazzari e Caicedo e proprio l’attaccante al 95′, servito da Correa, firma il pareggio in girata all’interno dell’area di rigore. Finisce 1 – 1, come nel 2014, l’ultima volta che Lazio e Juventus hanno terminato in pareggio una sfida in Serie A TIM, da allora, nelle successive dodici partite, la X non era più uscita.

In classifica la Juventus sale a 13 punti, la Lazio a 11.