Misure per fronteggiare il COVID, Miglio a Grassi: “Un incontro con tutti i sindaci”

Foggia, 08 novembre 2020. Alla luce degli ultimi provvedimenti adottati, il Sindaco di San Severo Francesco Miglio ha scritto al Prefetto Raffaele Grassi per richiedere un incontro per il coordinamento delle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“Ecc. Sig. Prefetto, di recente il mondo scolastico è stato interessato dal susseguirsi di disposizioni normative (la prima Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, il successivo D.p.c.m. del 3 novembre 2020 e la nuova Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 06 novembre 2020) che ne hanno dettato dapprima la chiusura e poi la riapertura, sino poi a disporne la Didattica digitale integrata, ovvero una formula mista tra didattica in presenza e didattica a distanza. Le motivazioni, addotte a supporto di ciascuna disposizione normativa, sono state di volta in volta connesse all’andamento della curva epidemiologica a Scuola e ci hanno rappresentato in prima battuta uno scenario rassicurante e poi uno scenario drammatico ad “alto – rischio di contagi”.

E’ evidente che su uno sfondo normativo così ondivago, si sono susseguiti i provvedimenti dei Sindaci della Provincia per far fronte all’emergenza sanitaria, i quali hanno adottato misure diverse e spesso divergenti tra loro. Tuttavia, la disomogeneità dei vari provvedimenti rischia di disorientare i cittadini, nonché rende impervio il governo di questa fase pandemica, soprattutto per quanto concerne il mondo scolastico che richiede convergenza di vedute ed unicità di misure su tutto il Territorio. Per tali ragioni, Le chiedo di convocare un incontro con tutti i Sindaci volto a favorire il coordinamento delle azioni e delle misure da adottare nei singoli territori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Confidando nella condivisione delle ragioni in premessa e nell’accoglimento della presente, porgo cordiali saluti”. Il Sindaco Francesco Miglio.