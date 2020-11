Mkhitaryan trascina la Roma al successo

Roma. Grande prestazione di Mkhitaryan che realizza una tripletta a Marassi contro il Genoa. L’armeno va in rete la prima volta nel recupero del primo tempo svettando in mischia di testa su angolo dalla destra. Il raddoppio lo segna con un colpo di destro al volo poco prima dell’area piccola al 67′, il tris all’85’ con una girata dal dischetto. Nella prima frazione, a completare una prestazione mostruosa, un suo colpo di testa era stato deviato sulla traversa da Perin. Per il Genoa il momentaneo 1 – 1 lo segna Pjaca in contropiede al 50′. La Roma di Fonseca sale così al terzo posto in classifica, mentre Maran si arrende nuovamente alla sua bestia nera in Serie A TIM: contro i giallorossi, in 14 sfide, ha vinto solamente 1 volta.