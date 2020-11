Sepalone deluso dalle scelte del rimpasto scatena il dibattito tra Fi e Fdi

Foggia, 08 novembre 2020. La verifica in corso nella maggioranza al Comune di Foggia analizzata dalla delusione di Miky Sepalone: “Ho portato 500 voti in supporto al centrodestra nel 2019, cosa c’entra il fatto che io abbia sostenuto Anna Maria Fallucchi, cosa c’entrano le regionali? Non sono andato via dal partito, sono rimasto la fianco di Forza Italia, con altri componenti della mia famiglia ho sostenuto Giandiego Gatta e Barbara Matera”.

La situazione si va configurando in questi termini. Due assessori da assegnare per il rimpasto, il bilancio dovrebbe andare a Fdi con un nome esterno, e l’assessorato alla sicurezza e legalità di Cinzia Carella dovrebbe essere assegnato a Forza Italia. Per questo incarico sarebbe stata designata una donna, una commercialista vicina a Fi e, quindi, non spetterebbe a Sepalone dopo le dimissioni di Bove da assessore e l’ingresso in giunta di Sonia Ruscillo, in base allo scorrimento della lista degli azzurri alle comunali.

Il comunicato stampa di Sepalone ha fatto scattare un dibattito sulla bacheca facebook di Francesco D’Emilio, consigliere di Fdi che scrive: “Condivido e capisco la delusione di Miky e sono del parere che anche FdI in questo momento dovrebbe scegliere Antonio Cristantielli quale prossimo assessore in carico al partito”. Siccome Fdi non pare orientata a individuare nel primo dei non eletti, Cristantielli, appunto, il suo prossimo e secondo assessore, si deduce che ci sia una divergenza fra i partiti. “Purtroppo questa politica a me non piace – dice D’Emilio- non voglio dire a Forza Italia cosa deve fare, ma posso dire, anche alla luce della mia personale affermazione alle regionali scorse, che il mio partito deve premiare chi si impegna e non gli amici degli amici”.

Il coordinatore di Forza Italia e consigliere comunale Raffaele Di Mauro risponde: “Il tuo discorso vale lo stesso per chi alle regionali ha fatto scelte differenti dal partito (a cui si dice di appartenere) come ha fatto Sepalone sostenendo – per sua stessa ammissione – Annamaria Fallucchi?”.

D’Emilio rispiega il suo pensiero: “Faccio un discorso in merito alle scelte, a volte sbagliate, che portano ad individuare soluzioni al di fuori di chi ha concorso direttamente alla vittoria di uno schieramento. Spesso pescando personaggi con criteri sconosciuti, nel migliore dei casi”.

Altra replica di Di Mauro: “Forza Italia non ha voluto neanche sapere i criteri che hai utilizzato tu per la scelta del consigliere di amministrazione all’Amiu. Altrimenti ci verrebbe da chiedere perché no Antonio Cristiantelli a cui a questo punto dobbiamo essere moralmente vicini per la mancata nomina in Amiu”.