“Una scuola fuori dalla scuola. A lezioni di Socrate”

Anni fa, nel 1971, uscì un libro che fece tremare tutti e fece molto discutere. Si tratta di un testo di Ivan Illich dal titolo “Descolarizzare la società”. Con questo testo l’autore – ex prete – si opponeva fortemente all’istituzione della scuola obbligatoria, in quanto essa a parer suo non poteva mantenere le sue promesse. Detto in sintesi, Illich pensava ad una scuola fuori della scuola. E allora ho pensato che forse è quello che ci vuole in questo nostro tempo difficile e angoscioso: cioè una scuola alleggerita dal peso della fisicità.

Vorrei, infatti, una scuola fuori dalla scuola. Vorrei una scuola ad ogni angolo di strada, alla villa, nelle piazze, nei bar, nei caffè, nelle sale biliardo, nei ritrovi giovanili. E questo non perché la scuola come ambiente fisico sia inutile o superato. NO! Ma solo perché oggi tutti abbiamo bisogno di tornare a scuola.

Non solo i bambini e i ragazzi. Non solo gli adolescenti, ma anche gli adulti. I genitori, i politici, i virologi, i giornalisti, gli opinionisti, i vip. I preti e i vescovi. Ma anche economisti, statisti. Per non parlare poi degli operatori economici, i negozianti, i commercianti, i professionisti. Non perché sono o siamo ignoranti. Ma semplicemente perché questa pandemia ha spiazzato tutto e tutti: ha sradicato i nostri saperi, le nostre abilità, capacità e perfino le nostre competenze. I nostri metodi e le nostre previsioni. Insomma, ha rimescolato le nostre abitudini, le carte della vita che fino ad ora ci hanno permesso di giocare e forse a volte anche di vincere.

Questa pandemia ha scardinato ruoli atavici, professioni consolidate, posizioni dominanti, rituali resi necessari, abitudini sistematiche, meccanismi sociali diventati veri automatismi ormai irrinunciabili. Ha indebolito convinzioni ben radicate, credenze rassicuranti. Insomma, pare che tutta la nostra cultura e i nostri saperi si stiano rilevando inadeguati e impotenti a farci fronteggiare non solo il virus, ma la situazione che a partire da esso si è venuta a creare.

Questa pandemia ci ha resi tutti scolari perché ha messo in luce i nostri analfabetismi di ritorno. E’ come se tutti avessimo bisogno di qualche lezione di cittadinanza, di buon senso, di prudenza, di lungimiranza e di quant’altro. E nessuno può fare da maestro! Neanche io che sto scrivendo. Infatti, non scrivo per insegnare, ma per capire. E condividere ciò che non sto capendo. Perché in queste settimane, l’unica maestra è proprio lei: la pandemia.

Vorrei – dicevo all’inizio – trasformare questa città in una grande scuola a cielo aperto. Prendere a modello Socrate, il quale faceva scuola per strada. Camminando per la sua Atene, insieme ai suoi allievi, fianco a fianco, sandalo a sandalo, prendeva spunto dagli eventi della città, da ciò che accadeva nei vari ambiti di vita, invitando a riflettere, a pensare, a porsi domande. A mettersi in gioco, confessando che ciò che sappiamo è proprio la nostra ignoranza: “Sapere di non sapere”. A confrontarsi e a dialogare. A cercare la verità per capire ciò che stava accadendo. A leggere – come avrebbe detto in seguito un altro gigante della filosofia, Hegel – il proprio tempo con il pensiero.

Infatti, Socrate se vedeva due ragazzi innamorati baciarsi con tenerezza, ecco che parlava di amore, ricorrendo al mito degli androgini. Se vedeva governanti tiranni o cittadini rassegnati, allora parlava di politica. Se vedeva dei soprusi nei tribunali allora parlava della giustezza delle leggi. Se passava per il mercato, ecco che parlava di giustizia e di equità, e prendeva sputo per dire che la vera ricchezza è la conoscenza e la saggezza.

Se vedeva una bella donna o un bellissimo paesaggio, eccolo lì a parlare della bellezza e del fatto che il bello e il bene coincidono. Se vedeva qualcuno che pareva essere un fallito, ecco che lo esortava dicendogli: “Conosci te stesso”, cioè “impara a guardarti con gli occhi giusti e troverai la forza di ricominciare”.

Se poi vedeva qualcuno che faceva del male, gli diceva che il male è meglio riceverlo che farlo. Se passava per una palestra, anche se esaltava la ginnastica, diceva che il corpo anche se è importante, tuttavia è l’anima, cioè lo spazio interiore, ad essere il centro di tutto, di ogni decisione e di ogni azione.

Questa pandemia invece ha chiuso le scuole come spazi fisici, e sembra che non si possa insegnare più e più nulla. Ma proprio perché la scuola non è solo uno spazio fisico, ma relazionale, comunicativo, sociale, squisitamente culturale, cioè simbolicamente pluridimensionale, in quanto carico di tanti codici di cui è fatta la cultura, allora si può fare scuola fuori dalla scuola.

Certo, la mia è solo una provocazione! E se me l’avessero permesso, avrei approfittato di queste belle giornate di sole per portare – come ho fatto in passato – i miei alunni all’aperto. Perchè anche il disagio può diventare una grande occasione per imparare. Chissà, forse molti ragazzi, fuori dalla scuola, avrebbero cominciato a sentire la nostalgia di rientrare a scuola!

Ed è proprio questo il punto. Infatti, tra le tante cose che questa tragedia ci sta facendo toccare con mano è quanto la vita reale sia fuori dalla scuola e quanto la scuola, dal canto suo, sia lontana dalla vita reale. Stiamo continuando a insegnare tante cose a questa generazione, ma di certo non stiamo insegnando a gestire le paure, le ansie, le incertezze, la solitudine, i dubbi.

Ogni volta che faccio lezione in DAD (per i non addetti ai lavori: “didattica a distanza”) , o in DID (sempre per i non addetti ai lavori: “didattica integrata digitale”), la prima cosa che faccio – come penso tanti miei bravi colleghi e colleghe – è chiedere ai miei alunni: “Come state?”. Non è una domanda di rito. E non è affatto una domanda banale. Al contrario, è la chiave per aprire negli allievi la via per realizzare un apprendimento situato.

E’ come se dicessi loro: “Dai ragazzi, prendetevi per mano e facciamo questo viaggio nel mondo della complessità. Guardiamo in faccia la realtà. Usiamo gli strumenti del pensiero e del sentimento, dell’empatia. Guardatevi dentro e chiedetevi dov’è ce voi trovate in questi giorni? Usiamo i linguaggi per capire e per capirci. Per esprimere il tumulto che ci sta travolgendo. Diamo un nome alle nostre emozioni. Impariamo dal dolore e dalla paura l’arte del vivere”.

Portare la scuola fuori dalla scuola, significa far fare questo percorso a tutti. Anche agli adulti. Perché, visto che c’è, non ci resta che andare a scuola da questa stessa pandemia, E sono convinto che se ci andassimo tutti, forse impareremmo proprio da essa come vincerla. Senza litigi e senza speculazioni.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 08 novembre 2020