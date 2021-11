StatoQuotidiano. Foggia, 8 novembre 2021 . “Sono previste installazioni di opere artistiche luminose a cura di imprese specializzate, in grado di offrire il noleggio di luminarie artistiche da realizzarsi con criteri di sostenibilità ambientale e secondo le modalità riportate all’art. 9 della lettera di invito”.

Nessuna luminaria natalizia durante il commissariamento? Non sarà così, c’è la determina dirigenziale del settore cultura a firma Carlo Dicesare per chi- e ce ne sono- stava già pensando a un Natale con i commissari e poco illuminato. La determinazione riguarda “noleggio, installazione, allestimento e smontaggio delle luminarie artistiche”, per un importo pari ad € 58mila.

Probabile che in altre strade non in elenco, per esempio su Corso Giannone, i commercianti si organizzeranno fra loro. Di seguito le strade dov’è prevista l’installazione di luminarie.

A Piazza XX Settembre, via Arpi, corso Cairoli, corso Garibaldi fino all’incrocio con la via Capozzi/Fuiani, via Duomo e piazza Cattedrale, via Oberdan, via Lanza, viale XXIV Maggio, via Dante, corso Vittorio Emanuele dalla via Lanza alla via Arpi.