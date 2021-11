Giornata Mondiale del Diabete, le azioni del Dipartimento di Medicina e Geriatria del Lastaria

STATOQUOTIDIANO.IT, 8 novembre 2021. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2021 fissata nel giorno 14 novembre 2021, il Dipartimento di Medicina e Geriatria – Struttura Complessa di Medicina – Geriatria – Lungodegenza del plesso “F. Lastaria” di Lucera del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal Dott. Massimo Davide Zanasi, ha ritenuto utile e necessario dare il proprio contributo, organizzando uno screening per intercettare pazienti in fase preclinica di Diabete mellito (che non sanno ancora di essere diabetici) o che presentino uno o più fattori di rischio per sindrome metabolica (ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso corporeo/obesità viscerale..), o che abbiano familiarità, oppure già diabetici abbisognevoli di ulteriori valutazioni, prioritariamente di Lucera e/o dei Monti Dauni.

La giornata di screening sarà così articolata:

14 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

14 novembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00

L’iniziativa si articolerà come di seguito riportato:

Valutazione dei parametri vitali (Pressione arteriosa e Frequenza cardiaca) e di quelli antropometrici (peso corporeo, circonferenza vita), unitamente ad un’anamnesi sintetica(patologie concomitanti) comprensiva di quella farmacologica misurazione della glicemia capillare

colloquio/commento sui risultati

Tutte le informazioni faranno parte di una scheda sanitaria in duplice copia (di cui una sarà consegnata all’interessato) e sulla quale si riporteranno dati sanitari e raccomandazioni che saranno la sintesi dell’incontro col medico specialista.

E’ previsto che, in casi selezionati per patologia, a questo incontro faccia seguito un follow up diabetologico che sarà eseguito presso l’Ambulatorio di Endocrinologia, parte integrante del Dipartimento di Medicina e Geriatria del plesso “F. Lastaria” di Lucera.

L’intervento è assolutamente gratuito , non occorre alcuna prenotazione e sarà prestato dalla specialista Endocrinologa/Diabetologa del Dipartimento di Medicina e Geriatria del plesso “Lastaria” di Lucera Dott.ssa Katia Monteleone. Il tutto si svolgerà anche in presenza di personale infermieristico e di O.S.S.

L’accesso all’area identificata per lo screening (Sala Centore, ubicata al III piano del blocco E del plesso “F. Lastaria” di Lucera) sarà regolamentato dal personale in turno.

Saranno, inoltre, assicurate tutte le misure di prevenzione e di contenimento delle infezioni trasmissibili (COVID-19 non escluso), unitamente al rispetto della privacy.