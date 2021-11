Manfredonia. E’ ballottaggio Rotice – Prencipe, a Fatone il peso maggiore per il prossimo sindaco

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 08.11.2021. La coalizione di centrosinistra guidata dal candidato a sindaco Gaetano Prencipe prevale, come preferenze, al primo turno delle Amministrative di Manfredonia. Differenza minima rispetto al candidato del centrodestra, Gianni Rotice, ma sufficiente per l’annunciato ballottaggio del 21 novembre.

Ottimo risultato per il candidato a sindaco Raffaele Fatone, buono per Giulia Fresca (P.E.R. la città), male in termini di preferenze Maria Teresa Valente (CON – MD) e Tommaso Rinaldi (AZIONE di Carlo Calenda).

Come emerso nel corso delle interviste di StatoQuotidiano, le sorti di queste Amministrative sembrano affidate ora allo stesso Fatone, per il quale si era ipotizzata un’alleanza con lo stesso centrosinistra ma anche insieme al movimento CON (con il beneplacito di Emiliano), prima della presentazione ufficiale delle liste.

L’incertezza per il risultato finale va correlata alle scelte della coalizione P.E.R., della citata Maria Teresa Valente e di Tommaso Rinaldi di Azione.

Quasi 30.000 i votanti a Manfredonia, con un’affluenza superiore al 60%.