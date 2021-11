STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 08 novembre 2021. Nel giorno del riposo post primo turno elettorale, in attesa del ballottaggio tra i candidati a sindaco del centrosinistra e centrodestra Gaetano Prencipe e Gianni Rotice, si delineano i nomi dei nuovi 24 consiglieri comunali a Manfredonia.

La suddivisione dovrebbe prevedere 15 seggi per la Maggioranza, 9 per i consiglieri dell’opposizione.

Dovrebbero innanzitutto essere garantiti i 5 posti in Consiglio comunale per: 1 tra Prencipe e Rotice, 1 per Raffaele Fatone (M5s 2050), 1 per Giulia Fresca (P.E.R. la città), 1 per Maria Teresa Valente (CON – MD), 1 per Tommaso Rinaldi (Azione di Carlo Calenda).

Prencipe e Rotice pronti a offrire assessorati per il ballottaggio?

Dunque, ne resterebbero 19 di posti in Consiglio, fermo restando che tanto per Fatone quanto per Maria Teresa Valente e Giulia Fresca ci sarebbe la possibilità di un posto nella prossima Giunta comunale: Fatone (delega all’Urbanistica, vice-sindaco?) se sosterrà il centrosinistra, escludendo salvo imprevisti un appoggio al candidato a sindaco Rotice, Maria Teresa Valente (delega al personale?) e per il quale si ipotizza un sostegno per ideologia, al ballottaggio, in favore di Prencipe, al netto degli storici ottimi rapporti tra Rotice e Angelo Riccardi, sostenitore di CON. Un grande peso per le scelte delle altre liste sarà dato da Bari, direttamente dal Presidente della Regione Emiliano, già intervenuto prima della presentazione delle liste a Manfredonia (alleanza saltata tra CON – MD e coalizione M5s2050).

Infine un assessorato sarebbe stato o potrebbe essere promesso, da Prencipe e da Rotice, anche a Giulia Fresca (delega alla cultura?) di Agiamo.

In questo caso si libererebbero tra 1 e 3 posti per i candidati al Consiglio comunale.

Dunque, per gli ipotetici nuovi consiglieri, questo l’elenco dei nominativi che hanno ottenuto maggiori preferenze. Quindi non si tratta dei nuovi consiglieri comunali ma dei candidati che hanno ottenuto maggiori preferenze elencati in ordine di preferenze alle liste. Sono state escluse liste dei candidati a sindaco con minori preferenze. I dati non comprendono naturalmente possibili rinunce da parte dei candidati al consiglio comunale.

FORZA ITALIA

NR CANDIDATO PREFERENZE

3 Basta Giuseppe 330

24 Vitulano Antonio 310

22 Rinaldi Libera Liliana 301

PROGETTO POPOLARE

NR CANDIDATO PREFERENZE

21 Schiavone Francesco 462

5 D’Anzeris Antonietta 449

16 Ognissanti Gianpio 360

MOLO21

CANDIDATO PREFERENZE

Iacoviello Michele 464

Mansueto Giovanni227

CON MANFREDONIA

AGIAMO

MOVIMENTO5STELLE2050

CITTA PROTAGONISTA (COALIZIONE CE

MOVIMENTO EST

12 D’Ambrosio Cosimo 293

UNIONE DI CENTRO

NR CANDIDATO PREFERENZE

13 Muscatiello Alessandra 114

