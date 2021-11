Omicidio Cella: a indagata sequestrato scooter di 25 anni fa

(ANSA) – GENOVA, 08 NOV – Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava a Chiavari.

La polizia scientifica effettuerà il luminol e altre analisi tecniche sul motorino di Annalucia Cecere, l’ex insegnante indagata per omicidio aggravato.

Lo scooter è custodito in un autosoccorso di Cuneo dopo che gli investigatori della squadra mobile di Genova lo avevano sequestrato questa estate. La donna lo avrebbe portato da Chiavari a Boves, in provincia di Cuneo, e lo teneva in un box. Oltre a Cecere, difesa dall’avvocato Giovanni Roffo, sono indagati il commercialista Marco Soracco e l’anziana madre.

Questi due, difesi dall’avvocato Andrea Vernazza, sono accusati di false dichiarazioni al pm per avere mentito sui reali rapporti tra il professionista e l’ex insegnante (ansa).