Vico del Gargano, volantini con offese al sindaco: sporta denuncia

Vico del Gargano, 08 novembre 2021 – “Ho sporto denuncia per diffamazione contro una ditta e contro gli ignoti esecutori della vile campagna di diffamazione e fango in atto nei miei riguardi”. Lo riporta un comunicato del sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, attraverso un manifesto pubblico affisso per le strade della cittadina.

“Da alcuni giorni – prosegue il comunicato – circola un volantino anonimo che, spargendo veleni e falsità, offende me come uomo e come sindaco, attaccando vigliaccamente anche la mia famiglia, e getta fango sull’Amministrazione comunale di Vico del Gargano. All’autore o agli autori di quel volantino voglio dire subito una cosa: se si ha da dire qualcosa su presunte irregolarità, lo si fa alla luce del sole, prendendosi le responsabilità di quanto si dice”.

“Spero che la denuncia che ho sporto contro ignoti e le indagini che seguiranno – ha aggiunto il sindaco – possano portare a smascherare questo ennesimo e odioso atto di sciacallaggio ai danni della nostra Comunità”.