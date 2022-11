Bocca rovinata da falso odontotecnico, 55enne di Foggia a processo con la moglie

RIMINI, 08/11/2022 – Rientrato precipitosamente dalla vacanza rovinata dal male ai denti è corso dritto allo studio dell’odontotecnico per dirgliene quattro. Cosa che però non ha potuto fare. Dell’ambulatorio non ce ne era infatti più traccia.

Per lanciare le proprie rimostranze così non gli è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai carabinieri. È il passaggio finale della vicenda che ieri mattina in Tribunale a Rimini ha visto la prima udienza del processo dove alla sbarra, con le accuse di truffa ed esercizio abusivo della professione, siedono un 55 anni da Foggia ed una 62enne da Lugo (Ravenna). Il dibattimento però dopo la costituzione di parte civile della vittima con l’avvocato Luca Greco, è stato aggiornato al prossimo 6 febbraio. L’assistente alla poltrona, difesa di fiducia dall’avvocato Ilaria Felici, è infatti alle prese con il coronavirus. (fonte: Libertas)