“Dolce come il ricordo” a Manfredonia. Presentazione del libro di Raffaella Superga Prencipe

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 8 Novembre 2022 – Omnia vincit amor et nos cedamus amori. L’amore vince tutto, arrendiamoci anche noi all’amore. Peripezie negli anni ’20 tra la Puglia e il Sud America di due ragazzi innamorati.

Questo è il libro Dolce come il ricordo di Raffaella Superga Prencipe, presentato ieri pomeriggio nell’Aula Cristanziano Serricchio di Palazzo dei Celestini, con la presenza dell’autrice e la moderazione della Dott.ssa Vincenza Pazienza.

Una serata particolare, dove l’atmosfera è satura di ricordi e desiderio di speranza, permeati dalle parole stampate e dalle affermazioni delle ospiti. Un intreccio di situazioni legate dal filo dell’amore, come afferma la Pazienza, in un romanzo scritto con passione, in cui una giovane Raffaella si rivede nella bisnonna Giulia, protagonista del libro.

Raffaella Superga Prencipe è una giovane medico otorinolaringoiatra, nata a Manfredonia ma emigrata a Rimini, dove vive ed esercita la professione medica. Dal Golfo alla Riviera, andata e ritorno, una donna di scienze che, come lei stessa afferma, riprende dopo anni la passione della scrittura coltivata fino al liceo. “Sono emigrante, ma a Manfredonia gioco in casa; e quando torno lo faccio per fare il mestiere che mi riesce meglio: la zia”, non nascondendo un grande sorriso rivolto alle orgogliose nipoti.

Le lacrime non si fermano quando si arriva a parlare della vera protagonista, la bisnonna Giulia: “Ho sempre avuto un legame molto forte con lei, nonostante se ne sia andata quando ero ancora bambina e lei neanche ottantenne. Una donna fortemente emancipata, vera femminista ante litteram. I suoi racconti sono stati importantissimi per me, anche per la scrittura del romanzo. Vorrei avere il suo coraggio”.

Non è da tutti i giorni che una dottoressa si butti nell’ambito umanistico: “Scrivendo viene fuori la parte più emotiva, che sovrasta la parte scientifica e razionale che connota la mia professione. Farsi strada in questo ambito non è facile, soprattutto per chi non proviene dal mondo della scrittura, un universo difficile. In questo vengo parecchio aiutata dal mio compagno, che mi ha dato lo stimolo per pubblicare e che ha scelto la mia copertina, solare come il finale; è anche il mio stimolo per scrivere, quindi spero di poter portare altro in futuro.”

L’autrice, come spiega la Dott.ssa Pazienza, ci ha fatto sentire parte della storia, in empatia con le emozioni dei personaggi, che siano gioie o tristezze.

L’intento del finale di questo libro è quello di trovare la speranza, il racconto di una storia travagliata ma anche incoraggiante, un monito a non demordere mai e a credere nell’amore, che oggi sembra un tessuto industriale di breve durata ma la cui vera natura rappresenta un fine lavoro di sartoria che dura in eterno.

A cura di Piercosimo Zino