Elicottero precipitato, l’ultimo saluto al dottor De Girolamo

FOGGIA, 08/11/2022 – Centinaia di persone hanno raggiunto la Cattedrale di San Severo per l’ultimo saluto a Maurizio De Girolamo il medico della postazione di Emergenza Urgenza Territoriale delle Isole Tremiti morto nel disastro dell’elicottero precipitato sul Gargano.

Il feretro di De Girolamo e’ giunto in chiesa ”scortato” dalle ambulanze e dai colleghi del 118. “Davanti a questa tragedia tante sono le domande nel cuore ma tanta e’ anche la delusione per risposte che non arrivano. Dobbiamo avere il coraggio di accettare questo limite che ci rimanda al nostro essere umani e percio’ incapaci di poter capire tutto o rispondere a tutto” – ha detto nella sua omelia don Luigi Rubino, vicario della diocesi di San Severo.

Numerose le autorita’ presenti al rito funebre tra cui il governatore pugliese Emiliano, il sindaco Miglio, il presidente della Provincia di Foggia Gatta e il prefetto Valiante. ”In questo momento sento solo di ringraziare Maurizio per tutto quello che ha fatto per la Puglia, per i cittadini pugliesi, attraverso il suo lavoro a cui era devoto”- ha detto il presidente Emiliano prima di entrare in cattedrale. (Fonte: norbaonline)