Elicottero precipitato: sirene ambulanze per ultimo saluto a medico

FOGGIA, 08/11/2022 – Il lungo suono delle sirene ha accompagnato il feretro di Maurizio De Girolamo all’uscita dalla cappella dell’ospedale di San Severo.

“Abbiamo subito un colpo durissimo – ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Il lutto regionale proclamato nelle giornate delle esequie è un modo simbolico per dire grazie a chi ha perso la vita in questa tragedia e a chi, per offrire a noi tutti servizi sanitari, di trasporti, per la nostra sicurezza e incolumità, spesso sacrifica la propria vita come purtroppo accaduto in questo triste evento”.

In chiesa, oltre ai parenti, colleghi e amici del medico, anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, il vice presidente della Giunta, Raffaele Piemontese e il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Insieme, hanno consegnato, nelle mani del primogenito Carlo, il camice del padre Maurizio. “Lui diceva sempre – ha ricordato Francesco Marino, medico del 118 delle Isole Tremiti – che il lavoro non si abbandona.

Non si lascia un turno, scoperto perché potrebbe esserci sempre qualcuno che ha bisogno di noi. Il nostro rammarico è stato quello di non aver potuto aiutare lui nel momento del bisogno. Ora le nostre strade si dividono. Resta in noi il ricordo indelebile della persona splendida che era”. (ansa)