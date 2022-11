Manfredonia al terzo posto in Puglia per intercettazione fondi PNRR

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/11/2022 – Manfredonia è la terza città in Puglia ad aver intercettato la maggior parte delle risorse del PNRR, seguita solo da Taranto e Foggia. Un grande risultato per la città dauna che si assicura 886580 euro.

E sempre a valere sui fondi del PNRR, a favore dell’edilizia scolastica saranno destinati 18 milioni 756mila euro per il 2023 e 7 milioni 400mila euro per il 2024. In più, utilizzando il nostro avanzo di amministrazione, abbiamo liberato altri 5 milioni di euro per interventi di manutenzione stradale e 1 milione 339mila euro per quella degli istituti scolastici, lasciando comunque ancora accantonato un “tesoretto” di 3 milioni 720mila euro.