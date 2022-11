Morte di Romana Conte, autista di Monte S. Angelo indagato per omicidio stradale

GENOVA, 08/11/2022 – Incidente mortale nel pomeriggio di ieri in lungomare Canepa a Genova. Lo riporta Rainews. Per cause ancora da accertare uno scooter è finito sotto un camion all’altezza dei Magazzini del Sale in direzione ponente. La vittima è una donna di 51 anni, si chiamava Romana Conte ed era residente a Genova in via Orsini.

Il conducente del tir è C.C., 53 anni originario di Monte Sant’Angelo (Foggia), residente a Settimo Torinese. Le indagini sono affidate alla polizia locale. Si tratta del dodicesimo incidente mortale da inizio anno.

Secondo quanto riportato da Genovaquotidiana ieri sera lungomare Canepa, dove alle 17 è avvenuto il tragico incidente, è stato riaperto solo a mezzanotte e 45 minuti, dopo i lunghi rilievi necessari a ricostruire le cause e la dinamica, cioè perché l’autoarticolato guidato dal cinquantatreenne C. C ha travolto lo scooter su cui viaggiava la donna, morta sul colpo, trascinandolo poi per circa 30 metri. L’uomo è stato indagato per omicidio stradale. L’autoarticolato è stato sequestrato.