Puglia, 31enne muore folgorato mentre usa il phon: aveva appena finito una partita di calcetto

BARI, 08/11/2022 – Tragedia ieri sera a Bari quando un giovane di 31 anni, Leonardo Schingaro, è morto folgorato mentre si stava asciugando i capelli in casa con il phon. Aveva da poco finito di giocare a calcetto con gli amici, al quartiere Japigia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo.

«Stasera quando la luce sarà andata via, quando tutti saremo a letto e ripenseremo alla giornata di oggi, un pensiero costante e martellante nella mente e nel cuore accomunerá le nostre persone… tu che con il tuo sorriso e il tuo buonumore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata – si legge in un post di un’amica dedicato alla vittima, su Facebook – tutti dovremmo pensare a come e quanto siamo fortunati e non lo sappiamo, a come dobbiamo apprezzare e vivere ogni giorno al meglio…» (Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno)