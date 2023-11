Apricena, grande giornata di sensibilizzazione cittadina alla mobilità dolce

FOGGIA – “Apricena nell’ultimo decennio ha subito una metamorfosi grazie ai processi innescati da una serie di azioni che hanno portato l’intero territorio cittadino ad un cambiamento radicale sul piano del benessere e del rispetto per l’ambiente, con l’obiettivo di allinearsi agli standard di Città d’Europa.

Il Comune di Apricena, in collaborazione con le associazioni sportive Atletica Apricena, Apricena Runners, Amici in Bici, Bike Squad e Bike Team ha organizzato per sabato 11 novembre, con inizio alle ore 9.00, una “GIORNATA CITTADINA DI SENSIBILIZZAZIONE” alla mobilità dolce, al benessere e al rispetto dell’ambiente e della natura.

Nel corso della manifestazione verrà inaugurato il secondo lotto della PISTA CICLOPEDONALE appena ultimata: un percorso che parte dalla stazione delle Ferrovie del Gargano, attraversa il centro cittadino per ricongiungersi con la pista esistente.

La giornata di sensibilizzazione vedrà la presentazione del progetto “Mobilità dolce e sostenibile con tecnologie avanzate di sicurezza” a cura della Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessia Colio “IIS Federico II” e del Prof. Tommaso Albano Dirigente Scolastico “Torelli-Fioritti”.

L’evento vedrà la partecipazione di tutti gli studenti di ogni ordine e grado di Apricena, delle associazioni di volontariato, associazioni sportive e dei cittadini. Punto di ritrovo della manifestazione: ore 9.00 – piazza Josemaria Escrivá– parcheggio Casa Matteo Salvatore. In bici o a piedi PARTECIPIAMO TUTTI!”. Lo scrive l’ing. Antonio Potenza Sindaco di Apricena.