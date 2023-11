Fabrizio: “A Manfredonia sovvertita illecitamente la volontà popolare?”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Posti di lavoro ottenuti per sé o per familiari, in cambio delle proprie dimissioni da Consigliere/a comunale??? E chissà cos’altro ancora potrebbe essere successo… Sono molto gravi le accuse mosse e i retroscena svelati da Rotice nella sua conferenza stampa, circa i reali motivi che avrebbero spinto alcuni consiglieri comunali a dimettersi per provocare lo scioglimento del Consiglio.

Adesso non si aspettino le denunce per indagare su quanto realmente accaduto, ma siano le Forze dell’Ordine, la Magistratura e la Prefettura ad attivarsi autonomamente e subito. Soprattutto se, come sembra, ad essere stata sovvertita con mezzi non leciti, è stata la VOLONTÀ POPOLARE espressa, a Manfredonia, in libere elezioni. Le Autorità competenti hanno il dovere di intervenire!