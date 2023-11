Foggia, evento “Aeroporto Gino Lisa per la rinascita del territorio”

FOGGIA – Come anticipato nel nostro Comunicato Stampa del 18 ottobre scorso, l’evento di martedì prossimo, organizzato da Mondo Gino Lisa, è stato strutturato in modo tale da poter fornire un utile contributo a sollecitare gli stakeholders a usufruire dei servizi offerti dal trasporto aereo e, in generale, favorire la visione futura dello scalo.

L’incontro, condotto dal giornalista tv Giuseppe Brindisi, prevede gli interventi di autorevoli esperti che si confronteranno su temi di estremo interesse; di seguito il programma:

· Apertura dei lavori

Lorenzo LO MUZIO, Rettore dell’Università di Foggia

· L’importanza di un aeroporto sul territorio: ricadute sociali ed economiche

Alberto SERVIENTI, Docente al Politecnico di Milano

· Prospettiva Aviareps per il Gino Lisa

Roberto TRESOLDI, Business Development & Industry Affairs of AVIAREPS

· E-commerce, aziende locali e aeroporto

Davide CASALEGGIO, CEO Casaleggio Associati

· Internazionalizzazione

Paola TELESE, Business Analyst

· Infrastrutture aeroportuali e PNRR: le nuove opportunità per l’Italia

Massimiliano ATELLI, Presidente Commissione VIA-VAS e PNIEC-PNRR, Capo Gabinetto Ministero dello Sport

· Il coinvolgimento del territorio

Luigi BALESTRA, Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna, già Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, Presidente www.ripartelitalia.it

· Aeroporti e porti: per una nuova strategia di sviluppo del Paese

Greta TELLARINI, Ordinario di Diritto della Navigazione Università di Bologna, Esperto Struttura di missione per le politiche del mare Presidenza Consiglio dei Ministri

Con la partecipazione di Pierluigi Umberto DI PALMA Presidente Enac

Seguiranno i saluti delle Istituzioni

Corner Espositori rappresentanti di prestigiose aziende enogastronomiche del territorio a cura di:

IIenia DIANA

Martedì 14 novembre 2023 ore 16.00 Auditorium Camera di Commercio di Foggia