Il Foggia ad Avellino per il secondo turno di coppa, Cudini sceglie ampio tournover

FOGGIA – Secondo turno della Coppa Italia di Serie C questo pomeriggio al Partenio Lombardi di Avellino, con il Foggia che scenderà in campo contro i biancoverdi di Michele Pazienza.

Dopo aver superato con un 5-0 il Sorrento nel primo turno, la formazione di Mirko Cudini, deve battere un Avellino rilanciato dall’ex tecnico dell’Audace Cerignola, provando a ripetere il cammino dello scorso anno, quando i rossoneri si fermarono in semifinale contro la Juve Next Gen, solo ai calci di rigore.

Ampio spazio al tournover per il tecnico Cudini, come anticipato in conferenza stampa dopo il pari di sabato contro il Sorrento, per poter recuperare alcuni calciatori non al meglio della condizione. Si gioca alle 18:30, non è prevista alcuna diretta televisiva.

Lo riporta playnews24.com.