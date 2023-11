Foggia – Nel cuore di Foggia apre un nuovo gioiello gastronomico, il ristorante di carne “Medio Sangue”.

Il nome proviene non solo dalla cottura ideale che si sposa bene con la maggior parte dei tagli di carne che si potranno gustare nel ristorante, ma anche dalla passione ardente per la carne pregiata e dal desiderio di portare una proposta inedita nella comunità culinaria foggiana.

Un’esperienza innovativa ideata e creata da Giuseppe Luigi Ricciuto, 25 anni, foggiano doc con la passione per l’ospitalità e la ristorazione, maturata nelle numerose esperienze avute fin da giovanissimo in giro per l’Italia: forte di questo background, ha voluto creare un luogo dove la passione per la carne di alta qualità si mescola con l’innovazione e la creatività.

Il locale, sito in via Cesare Carelli 40 in un ambiente raffinato e ricercato, è caratterizzato dall’eleganza e dallo stile dell’architettura e degli arredi, che rendono il locale il luogo ideale per una cena di alta qualità nel centro di Foggia.

Completa l’offerta poi un’ampia e prestigiosa carta dei vini e dei distillati, tutti scelti con minuziosa cura per offrire al cliente un’esclusiva selezione di etichette italiane, ricca di particolari formati e produzioni limitate.

E a rendere questa ‘food experience’ davvero indimenticabile, vi è uno staff giovanissimo che vi saprà sorprendere, a cominciare dallo Chef Daniele Santagata, amante delle armonie dei sapori gourmet, fino ai giovani componenti delle brigate di sala e di cucina, tutti under 26, che sono pronti a lavorare instancabilmente per soddisfare anche i palati più esigenti.

E con ogni boccone, i clienti potranno percepire la dedizione e la voglia di innovare che ha animato la nascita di questo nuovo punto di riferimento della buona tavola a Foggia.

“Medio Sangue” è quindi pronto ad aprire i propri battenti Sabato 28 Ottobre 2023, chiamando già da oggi il numero 320.8014184 è possibile prenotare non solo un tavolo, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che celebra l’amore per la carne e l’impegno a superare i confini dell’ordinario.

