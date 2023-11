Patrick Dempsey incoronato da People uomo più sexy del mondo

LOS ANGELES – Patrick Dempsey, 57 anni, è l’uomo più sexy al mondo. A metterlo sul trono la rivista People nella sua classifica annuale. L’ex Derek Shepherd di Grey’s Anatomy, marito sullo schermo di Meredith Grey e soprannominato anche ‘McDreamy’ (in italiano il Dottor Stranamore) è arrivato al titolo dopo averlo sfiorato nel 2007. “Sono sempre stato la damigella d’onore”, ha detto scherzando.”Sono felice che arriva in questo punto della mia vita – ha aggiunto -.

E’ bello aver il riconoscimento e certamente il mio ego fa un salto ma spero che mi dia la possibilità di fare qualcosa di positivo”.

In realtà quando ha ricevuto la notizia è rimasto letteralmente scioccato ed ha pensato che si trattasse di uno scherzo. Dempsey, che in passato ha sofferto di dislessia, è sposato con Jillian Fink, una make up artist, la coppia ha tre figli, Talula, 21 anni e i gemelli Sullivan e Darby di 16 anni. E’ anche un pilota di auto da corsa e non a caso ha il ruolo del pilota Piero Taruffi nel film, ‘Ferrari’, in uscita a dicembre. Oltre ad essere attore e produttore, è anche un filantropo e nel 2020 ha lanciato una sua fondazione per aiutare i malati di cancro.

