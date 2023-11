San Severo, Giunta Miglio in bilico: il Sindaco avrebbe minacciato dimissioni

SAN SEVERO (FOGGIA) – Pomeriggio infuocato per la politica sanseverese quello di ieri a Palazzo Celestini al termine del quale il sindaco Francesco Miglio avrebbe minacciato le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino. Dopo i malumori dello scorso Consiglio Comunale, che ha visto venire meno il numero legale, nella prima convocazione del consiglio comunale di ieri 7 novembre, l’intera opposizione e alcuni consiglieri della maggioranza hanno tentato il blitz per mettere in minoranza l’amministrazione.

In serata si è persino sparsa la voce di dimissioni imminenti del primo cittadino, che sarebbero però ancora senza una conferma ufficiale. Intanto la maggioranza avrà tempo fino alle 19, ora prevista per il Consiglio Comunale in seconda convocazione, per provare a stringere i ranghi e ricompattarsi. La situazione resta tuttavia complessa e in fase di evoluzione. Intanto c’è chi dalla maggioranza precisa che il Consiglio Comunale si scioglie quando, come accaduto a Manfredonia, un numero sufficiente di consiglieri comunali si dimette.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.