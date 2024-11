MANFREDONIA (FOGGIA) – La Puglia e Molfetta con “Due Sorelle”, il nuovo cortometraggio del regista Antonio De Palo, in concorso alla 42ª edizione del prestigioso Torino Film Festival.

Quest’anno, il festival ospiterà grandi star internazionali del calibro di Ron Howard, Sharon Stone e Matthew Broderick.



Inoltre, il festival dedicherà una retrospettiva sul grande attore Marlon Brando, una delle figure più iconiche del cinema mondiale.

A chiudere il Festival sarà il film “Waltzing with Brando”, che vedrà la partecipazione dell’attore Billy Zane, offrendo un tributo alla leggenda di Brando.

“Due Sorelle”, interamente girato in Puglia nella splendida riserva naturale di Ippocampo, tra Margherita di Savoia e Manfredonia, vanta un cast d’eccezione composto da Blu Yoshimi, Lidia Vitale, Geno Diana, Melissa Coccaro e Vito Signorile, che danno vita a una storia intensa e commovente.

Sara, la protagonista, è un’adolescente dal passato difficile. In una fredda sera d’inverno, scappa dalla comunità residenziale per salvare la sua sorellina dalla schiavitù sessuale a cui il padre la costringe. La scoperta dell’orco costringerà Sara ad una vera lotta per la conquista della libertà.

L’importante traguardo, rappresentato dalla partecipazione al Torino Film Festival, celebra il valore artistico di un’opera realizzata da un team di produttori di altissimo livello: Riccardo Neri, produttore esecutivo di film come Hungry Hearts di Saverio Costanzo, The New Pope e È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino; Vincenzo De Marco, con esperienza in RAI e produttore del docufilm Space Beyond sulla missione spaziale di Luca Parmitano; Vincenzo Filippo, produttore di Luna Park di Florenc Papas; e Piero Rossi produttore e co-sceneggiatore per Assedio Film. Il cortometraggio è stato realizzato grazie al sostegno della Apulia Film Commission, del MIC, e di finanziatori privati che hanno creduto nella forza narrativa e visiva del progetto. Questo successo rappresenta un auspicio significativo per l’atteso debutto di Antonio De Palo nel lungometraggio, che vedrà ancora coinvolto questo team produttivo.

La prima ufficiale di “Due Sorelle” si terrà Mercoledì 27 novembre alle ore 16:30 presso il Cinema Romano 1 di Torino, seguita da due repliche:

• Giovedì 28 novembre ore 10:00 – Cinema Romano 1

• Sabato 30 novembre ore 19:00 – Cinema Romano 1

