Bonus Natale 2024: i requisiti e come ottenerlo

È possibile richiedere il “Bonus Natale 2024” di 100 euro fino alle ore 12:00 del 22 novembre 2024. Dal 7 novembre è stato attivato il servizio online sul portale NoiPA, dove i lavoratori pubblici e privati che soddisfano specifici requisiti possono fare domanda per ottenere questa indennità, prevista dal Decreto Omnibus.

Bonus Natale 2024: avvio delle richieste su NoiPA

La disponibilità del canale online per fare domanda è stata comunicata tramite un avviso pubblicato sul portale NoiPA. Questo bonus è destinato ai dipendenti che rientrano nei requisiti di reddito e familiari previsti dal decreto che ha istituito l’indennità.

Importo e requisiti per il Bonus Natale 2024

Per accedere al bonus, il dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per il 2024, considerando tutte le fonti di reddito compatibili con il lavoro dipendente. Il richiedente deve inoltre avere un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente) e almeno un figlio a carico, che può essere anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. In alternativa, il bonus può essere richiesto da un genitore singolo con un figlio fiscalmente a carico. È essenziale possedere un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2024, compresi i contratti a tempo determinato.

Definizione di nucleo familiare “monogenitoriale”

Il nucleo familiare è considerato “monogenitoriale” se comprende un figlio a carico e si verificano condizioni specifiche, tra cui: l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, o il figlio è stato adottato o affidato a un solo genitore.

Procedura per richiedere il Bonus Natale 2024

Per inoltrare la richiesta, i lavoratori devono accedere all’area personale del portale NoiPA utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Dall’app NoiPA, l’accesso è possibile con SPID e CIE. Una volta entrati, i passi da seguire sono:

Accedere al menu “Servizi”; Selezionare “Stipendiali”; Cliccare su “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e completare la procedura.

Le domande vanno inviate entro il 22 novembre 2024 alle ore 12:00. Dopo questa data, l’indennità potrà essere riconosciuta solo tramite la dichiarazione dei redditi del 2024, da presentare nel 2025. Dal 14 novembre sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta della richiesta effettuata sul self-service. Per il personale sanitario, è possibile fare riferimento direttamente al datore di lavoro.

Quando sarà erogato il Bonus Natale 2024?

Il bonus verrà accreditato nel cedolino di dicembre 2024 insieme alla tredicesima mensilità, ma non sarà automatico: occorre richiederlo al sostituto d’imposta come indicato.

Il bonus incide sul reddito complessivo?

No. Come specificato sul portale NoiPA, questo contributo non è conteggiato nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Periodo di lavoro e importo del bonus

L’indennità è calcolata in base ai giorni di lavoro nell’anno 2024; chi ha lavorato per un periodo ridotto vedrà il bonus proporzionato ai giorni retribuiti. Per chi ha terminato il rapporto di lavoro nel 2024, l’indennità sarà riconosciuta nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2024, a condizione di soddisfare i requisiti.

Recupero del Bonus se non spettante

Per i dipendenti pubblici, se l’indennità non spettava o spettava in misura inferiore, l’importo verrà recuperato in fase di conguaglio fiscale, purché il rapporto di lavoro sia attivo a febbraio 2025. In caso contrario, il recupero avverrà in sede di dichiarazione dei redditi 2024.

Altri bonus disponibili nel 2024

Tra gli altri incentivi del 2024 ci sono stati il bonus per le mamme lavoratrici, il bonus psicologo, il bonus asilo nido, il bonus per le gite scolastiche, incentivi per i giovani e vari bonus casa.

Lo riporta TGCOM24