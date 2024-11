Leone ha poi continuato: “Ho accettato l’offerta del presidente perché tra noi c’è stata subito sintonia. La durata del contratto non è importante; vorrei restare qui anche dieci anni, ma so che è necessario mantenere un dialogo aperto. Anche se questo può sembrare un limite per la programmazione, credo sia meglio ripartire da zero: da oggi inizia un nuovo capitolo per il Foggia. Non abbiamo molto tempo, ma ho chiesto ai giocatori di concentrarsi e lavorare insieme. Con l’aiuto dei tifosi, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Sarà un percorso difficile e lungo, ma inizia ora”.

Passando poi al tema del mercato, ha spiegato: “Mi piace motivare i ragazzi e spero di vedere una risposta di orgoglio da parte loro. I giocatori hanno due mesi per dimostrare che possono fare meglio rispetto a quanto visto finora. Prima di valutare eventuali acquisti per il mercato invernale, mi aspetto una reazione da parte loro. Non credo molto nel mercato di riparazione, spesso vi si trovano giocatori non in perfetta forma. Preferisco lavorare con chi è già in rosa”.

Infine, ha commentato la scelta del tecnico: “Ho scelto Zauri perché abbiamo collaborato a Pescara, in Serie A. Già allora vedevo in lui delle grandi qualità. Dopo l’esonero di Oddo gli avevo proposto la panchina in massima serie, ma non aveva accettato per correttezza. Ha vinto il campionato di Primavera 2 e conosco bene le sue competenze. Mi è bastato poco per capire che lui è la persona giusta. Cercavo qualcuno con grande passione, anche un po’ folle, e sono felice di tornare a lavorare insieme a lui”.

Lo riporta Tuttomercatoweb.