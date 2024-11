Il vignettista Francesco Granatiero omaggia “Friedens Konzert”

Eccovi la mia ultimissima illustrazione satirico-allegorica. Essa è un piccolo, ma sentito omaggio a tutti i protagonisti degli emozionanti concerti “sinfonico-corali” denominati “Friedens Konzert”. Eventi artistico-culturali, davvero rilevanti, tenutisi recentemente in Germania e, più precisamente, a Bamberg (24 settembre 2024) ed a Berlino (25 settembre 2024). Concerti multinazionali, per la pace, nei quali sono state eseguite alcune composizioni di A. Schönberg, L. Beethoven e L. Geppert.

Spettacolari esibizioni in cui sono stati coinvolti oltre duecento musicisti (Klassische Philharmonie Bonn; Transcarpathian Philharmonic Symphony Orchestra Ushgorod/Ucraina), quattro noti ed apprezzati solisti di varia nazionalità (il “soprano” Barbara Baier, la “contralto” Katja Natalini, il “tenore” James Clark ed il “basso-baritono” Alejandro Marco-Buhrmester) e ben sette cori (“Zamir”; giovani cantori dello “Zamirstrernchen”; “Aschira”; “Misgav”; “Cappella Anima”; “San Carlo”; “Ensemble ExSilentio”), tra cui quello di Pesaro, ossia il “San Carlo” di cui fanno parte ben quattro pugliesi. Eccoli, dunque, qui elencati: Salvatore Francavilla (direttore dell’appena menzionato coro pesarese, nonché insegnante di pianoforte ed esercitazioni orchestrali) originario di Margherita di Savoia, Nicola De Giglio (carabiniere) nativo di Bari ed i due sipontini Valeria Maria Cristina Telera (insegnante) e Giacomo Telera (sottufficiale della Guardia Costiera), che alla passione per il canto unisce quella per la storia patria di cui è un profondo e fine cultore. Lo dico con cognizione di causa, visto che Giacomo è un mio vecchio e caro amico.

Fatta questa doverosa premessa, voglio ritornare più dettagliatamente al mio disegno, bonariamente ironico. Esso raffigura caricaturalmente: Arnold Schönberg (compositore e pittore austriaco naturalizzato statunitense, pioniere del “modernismo”, nonché fondatore del metodo “dodecafonico”); Youngkwang Jeon (artista originario della Corea del Sud, che ha diretto, in modo davvero brillante, il collettivo artistico del “Friedens Konzert”); Ludwig van Beethoven (celeberrimo compositore, pianista e direttore di orchestra tedesco); Lukas Geppert (talentuoso “Music Producer & Composer for Media”, originario di Bayreuth/Germania); Barbara Baier (valente cantante lirica insignita recentemente dell’ “Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania”), direttrice e fondatrice dello “Zamirchor” (www.zamir4peace.de) di Bayreuth/Germania. Rilevante istituzione, nata nel 2006, che “ha tenuto importanti esibizioni presso le Nazioni Unite a New York e Ginevra, nonché in Israele, Polonia, Moldavia e Ucraina”.

Comunque, torniamo velocemente alla mia affollata vignetta satirica in cui, tuttavia, spiccano le due figure centrali, ovvero quelle raffiguranti rispettivamente A. Schönberg e L. Beethoven. Rappresentazioni grafiche, che giganteggiano e formano, con tronchi e braccia stilizzate, una sorta di “teatro-tempio” sotto il quale si staglia la figura del Maestro Youngkwang Jeon. Giovane direttore d’orchestra il cui corpo è rappresentato allegoricamente da alcuni simboli musicali, universalmente conosciuti ed utilizzati.

Nella medesima tavola, infine, sono tratteggiati, seppure sommariamente, altri elementi, quali la volta “a stella” presente nella chiesa del “Getsemani” di Berlino (edificio religioso, ubicato nel quartiere di “Prenzlauer Berg”, in cui, come già detto, il 25 settembre 2024, si è svolta la seconda tappa del “FriedensKonzert”); una colomba bianca, le cui zampe reggono una partitura sulla cui copertina è scritto ben in evidenza “Peace in the world” [Pace nel mondo]; una “lira musicale” in cui sono inscritte alcune informazioni, in lingua tedesca, riguardanti quei concerti. Memorabili eventi di grande portata simbolico-artistica, che richiamano alla mente, mai come in questi giorni, quello che disse Gesù nel celeberrimo “Discorso della Montagna”, ovvero “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).

Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).