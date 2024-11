“Nel 2022 ho finalmente trovato il coraggio di denunciarlo”, ha raccontato a Fanpage.it. Dopo un ennesimo incontro per chiarire, Gabriel l’ha brutalmente picchiata, rompendole il naso. “Se non ci fosse stata la sua famiglia in casa, mi avrebbe uccisa. Dopo quel pestaggio ho deciso di raccontare tutto alle autorità”. Tuttavia, nonostante anni di violenze e un pestaggio che l’ha quasi uccisa, Gabriel è stato messo ai domiciliari senza un braccialetto elettronico.

La relazione travagliata era iniziata nel 2017. I due si erano conosciuti tramite amici in comune, e Chiara aveva cominciato a trascorrere molto tempo nella casa del fidanzato, vicina alla sua scuola. Nel 2018 c’è stato il primo schiaffo in un parco pubblico, e da lì le violenze sono aumentate. Nell’estate del 2019, dopo l’ennesimo episodio, Chiara è tornata dalla madre, ma Gabriel l’ha cercata sotto casa e costretta a seguirlo in auto. Questo episodio, vissuto dalla nonna che ha assistito alla scena dalla finestra, è stato denunciato il 30 settembre 2019.

Nel Capodanno 2020, in Romania per una visita al fidanzato, Chiara ha subito un secondo sequestro. Volendo tornare a casa, Gabriel l’ha colpita violentemente e le ha sequestrato il telefono. È riuscita a rientrare in Italia solo ad aprile grazie a un volo di rimpatrio dell’ambasciata italiana per la pandemia.

Nel 2022, dopo un breve riavvicinamento, Chiara ha subito un ultimo brutale pestaggio. Gabriel l’ha aggredita per quasi 20 minuti, causandole fratture al naso e varie contusioni. Anche dopo il riconoscimento della pericolosità di Gabriel, gli è stata concessa una misura cautelare che prevedeva solo i domiciliari. Il giudice ha ritenuto che la convivenza fosse l’elemento scatenante delle violenze, e quindi il carcere non era necessario.

Gabriel, però, ha presto violato i domiciliari fuggendo in Romania, continuando a minacciarla da lontano. “Da lì non ha mai smesso di mandarmi messaggi di minaccia”, ha spiegato Chiara. “Scriveva che sarebbe tornato per uccidermi. Ho vissuto due anni e mezzo in costante paura e solitudine, senza sentirsi realmente protetta”.

Il mese scorso, un passante ha segnalato la presenza di Gabriel a Bologna. La polizia ha predisposto una sorveglianza nei luoghi frequentati da Chiara e, poco dopo, Gabriel è stato arrestato. “Senza i video sui social e il sostegno dell’opinione pubblica, probabilmente non l’avrebbero mai trovato”, ha raccontato Chiara.

Nonostante il nuovo arresto, Gabriel è stato nuovamente confinato ai domiciliari, senza braccialetto elettronico. Poco tempo dopo è riuscito nuovamente a evadere. “La polizia mi ha contattata per avvisarmi che era di nuovo fuggito”, ha spiegato in un video su TikTok. “Sono arrabbiata e spaventata. Perché in Italia si interviene solo quando è troppo tardi? Mi registro da viva prima di diventare un altro caso di femminicidio”.

