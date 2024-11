Manfredonia, incidente sul lungomare: scooter scaraventato su un palo della luce

Manfredonia. Grave incidente, ieri sera, sul lungomare di Manfredonia, dove uno scooter con a bordo due giovani si è scontrato con un’automobile guidata da una donna del posto.

A seguito del violento impatto, lo scooter è stato sbalzato contro un palo della pubblica illuminazione, provocandone la rottura.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza ha trasportato i ragazzi feriti in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità e prevenire futuri episodi simili.

A cura di Alessio Quitadamo.