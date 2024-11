MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “La Giunta comunale, con la deliberazione n. 279 del 25 ottobre 2024, ha conferito a un avvocato di Foggia l’incarico per il recupero dei crediti dell’ Amministrazione comunale relativi ai canoni concessori arretrati nei confronti della SACAR srl.

La SACAR srl, che ha gestito il Parcheggio pubblico in zona Castello, non ha versato al Comune l’intero importo dei canoni arretrati ammontante a 232.555,88 euro, per la cui copertura aveva consegnato una apposita fideiussione.

Possibile che a Monte non ci siano avvocati capaci di gestire un incarico del genere?

Per quale scopo Pierpaolo, con i soldi dei cittadini, si sta costruendo fuori Monte una rete di professionisti amici?

In verità, anche l’Assessore Vergura non ha alcun rispetto verso i suoi ex colleghi avvocati!

Perché il Comune non provvede ad escutere direttamente la polizza fideiussoria, ammesso che questa sia coperta?

Perché tanto ritardo (un anno!) nell’agire per il recupero di questo consistente credito? Perché il contratto era stato prima risolto e poi riassegnato?

Il Revisore dei conti e la Segretaria comunale hanno inviato tutto l’incartamento alla Corte dei Conti di Bari?

Quasi certamente queste domande resteranno senza risposte, come tante altre.

Tuttavia, esse sono utili a fare sapere ai montanari che cosa accade nell’opaco Palazzo del Potere di Monte”.

Lo riporta l’associazione politico-culturale Armonia.