Palermo: stupro di gruppo, condannati tutti gli imputati

Il Tribunale di Palermo ha emesso una condanna a sette anni di reclusione per quattro dei sei giovani accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne, avvenuta in un cantiere abbandonato nel capoluogo siciliano nel luglio del 2023. Un quinto imputato ha ricevuto una pena di 6 anni e 4 mesi, mentre il sesto è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. La vittima, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, ha riferito che gli abusi sono stati registrati con un cellulare dal più grande degli imputati. Per la stessa violenza era già stato condannato a 8 anni e 8 mesi, dal Tribunale dei minori, un altro membro del gruppo, unico minorenne al momento dei fatti.

I condannati a 7 anni sono Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao, mentre Cristian Barone ha ricevuto 6 anni e 4 mesi e Samuele La Grassa 4 anni e 8 mesi. La Procura, rappresentata in aula dall’aggiunto Laura Vaccaro, aveva richiesto pene variabili tra i 10 anni e 8 mesi e i 12 anni.

Lo riporta TGCOM24.