SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Questa mattina abbiamo accolto ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ง๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ถ nel nostro Palazzo di Cittร , con lโ€™Amministrazione comunale e i dipendenti del nostro Comune.

รˆ stata unโ€™emozione: per me, per noi tutti, aver avuto ospite della nostra cittร una delle leggende della Juventus, il portiere che ha rappresentato tanti dei miei anni da giovane tifoso, ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ง๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—บ๐—ผ๐—ป๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ del calcio italiano di ogni epoca.

Il commovente racconto della malattia, del percorso riabilitativo, anche presso la nostra ๐—–๐—ฎ๐˜€๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ, della fede immensa per ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐—ถ๐—ผ, รจ unโ€™ispirazione, un esempio luminoso di forza, resilienza, ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑโ€™๐—ฎ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ.

Ringraziamo Stefano per la sua testimonianza: la tua storia รจ la dimostrazione che la fede e la scienza rappresentano uno ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐˜‚๐—ฏ๐—ถ๐—ผ che, nella nostra San Giovanni Rotondo, ritrova il ๐˜€๐˜‚๐—ผ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ ๐—น๐˜‚๐—ผ๐—ด๐—ผ”.

Lo scrive il Sindaco Filippo Barbano.