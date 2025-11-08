Edizione n° 5879

Home // Eventi // “30 anni di storia. 30 anni di impegno ambientale”. Evento per trentennale Ente Parco nazionale del Gargano

PARCO “30 anni di storia. 30 anni di impegno ambientale”. Evento per trentennale Ente Parco nazionale del Gargano

30 anni di storia. 30 anni di impegno ambientale. 30 anni di valorizzazione delle ricchezze naturalistiche del territorio.

Parco del Gargano: Raffaele Di Mauro verso la presidenza

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Novembre 2025
Eventi // Gargano //

“Radici antiche, orizzonti nuovi”, mercoledì 12 novembre a Palazzo Dogana conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi organizzati per la celebrazione del trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano

30 anni di storia. 30 anni di impegno ambientale. 30 anni di valorizzazione delle ricchezze naturalistiche del territorio.

“Radici antiche, orizzonti nuovi” è il titolo scelto per il calendario di eventi organizzati dal Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, per celebrare il trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco.

I tanti appuntamenti in programma saranno illustrati alla stampa dallo stesso Commissario Di Mauro mercoledì 12 novembre, alle 10.00 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.

